رئيس التأمين الاجتماعي: بدء صرف معاشات الشريحة الثالثة الأربعاء

قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، إن منافذ الهيئة ستواصل صرف معاشات شهر أغسطس يوم السبت إضافة إلى انضمام 1500 مكتب بريد.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لضيق الوقت تم اختصار الشريحة الأولي في يومين فقط، لافتا أن الشريحة الثانية ستبدأ الصرف يوم الأحد القادم والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.





أضاف، يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.



