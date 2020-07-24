في ذكرى 23 يوليو.. مراحل في حياة السادات بطل الحرب والسلام وعضو تنظيم الضباط الأحرار





وشهدت هذه الأحداث والأيام كواليس خفية قادها أبطال عظام ليقوموا بعمل تاريخي يشهد عليه التاريخ حيث قاد تنظيم الضباط الأحرار الدولة بأكملها ليغيروا مسار التاريخ بأكمله وسيطروا بالذهب تاريخا عظيما للبلاد بأكملها وضم تنظيم الضباط الأحرار مجموعة من عظام الضباط بالجيش المصري ومنهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي سمع الجميع بيان الثورة بصوته الجهوري وبطريقة إلقاءه الشيقة التي اعتدناها في خطاباته





والرئيس الراحل محمد أنور السادات ابن قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية والذي ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918 وحفظ القرآن الكريم وهو في سن التاسعة من عمره وأجاد اللغة العربية بشكل جيد والتحق السادات بالكلية الحربية عام 1937



