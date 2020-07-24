AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم أضحيتي؟

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:00 ص
هل يجوز إعطاء غير
هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم أضحيتي
Advertisements
محمود ضاحي
هل يجوز  إعطاء غير المسلم من لحم أضحيتي.. سؤال ورد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن  الأْضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: "فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَر" سورة الكوثر، قِيل فِي تَفْسِيرِهِا: صَل صَلاَةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ، فمن البر والإحسان الذى نبه له الشرع الحكيم في المعاملة مع غير المسلم قوله تعالى ( ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.

وأضاف أنه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل بوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وما هو أكثر من ذلك، حتى ولو كان الجار غير مسلم.

و قال عبد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودي، ثم تحدث ساعـة، فقال: يا غلام: إذا ذبحت الشاة فأطعم  جارنا اليهودي، فقال الغلام: قد آذيتنا بجارك هذا اليهودي! فقال عبد الله بن عمرو: ويحك - كلمة ترحم وتوجع -  إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه، وغير ذلك الكثير من الأدلة التي ترغب في إكرام الجار وترهب من إذايته وعدم الاهتمام بـــــــه.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أنه بناء عليه فيجوز للمضحى أن يعطى من لحم الأضحية لجاره غير المسلم.


قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأضحية  شُرعت لـ 10 أسباب، هي الشكر لله على نعمهِ، وتقرّبًا إليه تعالى، واستجابةً لأمره. 


وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك: في الأُضْحِية توسعة على النّفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.

وأضاف أن الأُضْحِية إحياءٌ لسنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصّلاة والسّلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام في يوم النّحر.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إزعاج الجار وإيذائه .. والنار مصير المعتدي على جاره

حكم الاشتراك في الأضحية ونصيب كل مشترك في الذبيحة

هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته ؟ الإفتاء تجيب

حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر .. الإفتاء تجيب

البحوث الإسلامية توضح حكم الاستدانة لشراء الأضحية هذا العام

ما هو وقت الأضحية.. الإفتاء توضح متى يبدأ وينتهى.. فيديو

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على اعتراف أمريكا بالتحرش بطائرتها فوق سوريا

المصنفة الأولى عالميا فى الإسكواش رنيم الوليلي تكشف عن سبب اعتزالها

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

الآلاف يشيعون جنازة شهيد سيناء بمسقط رأسه في كفر الشيخ .. صور

وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

موجز السوشيال ميديا.. برفقة أولادها صديقة رونالدو في حمام سباحة.. أروى تستعرض أنوثتها

AdvertisementS

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

منة شلبي في عيد ميلادها .. تعرف على عمرها الحقيقي

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو

توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة لكتابته.. تعرف عليه

خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها