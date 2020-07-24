كم عدد أيام عيد الأضحى ووقت التكبيرات؟ فيديو

عدد أيام عيد الأضحى، كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن عدد أيام عيد الاضحى، أربعة أيام، تبدأ من يوم النحر ثم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.





عدد أيام عيد الاضحى

ويرجع السب في أن عدد أيام عيد الأضحى أربعة أيام، هو أنه يضاهي أفعال الحجاج فتكون كل الأرض حجاج، حجاج يؤدون المناسك والشعيرة وآخرون يشاركونهم في الشعيرة بداية من يوم النحر .





ويقوم كلا من الحجاج في بيت الله الحرام وفي خارج المملكة بعملية الذبح، فمن هم في السعودية يذبحون ما يسمى الهدي، وأما من خارجها فيذبحون الأضحية، وبذلك تطابق الأفعال بين الطرفين.