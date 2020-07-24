لراغبي دراسة الطب بجامعة بكين.. سجل عبر هذا الرابط

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إفادة المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسة بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الأخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الإلكترونية التالية :ـ









http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm

www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm

http://www.isd.pku.edu.cn/index.htm

http://oic.bjmu.edu.cn/english/index.htm









وأوضحت أنه علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.









وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح جديدة بجامعة الدراسات بـ UDINE شمال إيطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.





ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى:ـ









https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline



