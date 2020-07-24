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تعليم

لراغبي دراسة الطب بجامعة بكين.. سجل عبر هذا الرابط

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:03 ص
طب
طب
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نهلة الشربينى
أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إفادة المكتب الثقافى المصرى بالصين جامعة بكين تقدم منحًا للطلاب المصريين للدراسة بكلية الطب بالجامعة وكذلك الكليات الأخرى ويمكن للمتقدمين لهذه المنح التسجيل على المواقع الإلكترونية التالية


http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm
www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm
http://www.isd.pku.edu.cn/index.htm
http://oic.bjmu.edu.cn/english/index.htm


وأوضحت أنه علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح. 


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن منح جديدة بجامعة الدراسات بـ UDINE شمال إيطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى:ـ


https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline

وأوضحت أنه علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
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