فوائد مذهلة لكربونات الصوديوم .. تعالج 10 أمراض

قدم الدكتور أحمد أبو النصر المعالج بالاعشاب والنباتات فوائد غير متوقعة لكربونات الصوديوم أو صودا الخبز والمعروف ايضا بكربوناتو، فهو مسحوق أبيض اللون بلوري الشكل خليط من غازات الهيدروچين والنيتروچين وبين الأكسچين والكربون والصوديوم، ومعروف في المجال الطبي وحقل الأمراض ولا يوجد منه ضرر فهو يدخل في العديد من العلاجات منها:
- التهاب المعدة .
- تنظيف المرارة والقولون .
- يستخدم في غسل الأسنان من الجير .
- التهاب القنوات المرارية والبنكرياس .
- الجهاز الهضمي ومشاكل الكلى وارتفاع الكرياتنين .
- كربونات الصوديوم + ڤيتامين سي يقوي الكلى ويمحو أثر الصبغة على جسمنا بعد عمل أشعة.
- علاج عسر الهضم وحرقان الإخراج .
- مضمضة منه 6 أسابيع تعالج التهابات اللثة والفم .
- يقوي الطحال ويوقف التهاب الجسم ويفلتر الدم ويخزن الأكسچين ويقوي المناعة.
- علاج حصوات أوكسالات الكالسيوم.