فوائد مذهلة لكربونات الصوديوم .. تعالج 10 أمراض

فهو مسحوق أبيض اللون بلوري الشكل خليط من غازات الهيدروچين والنيتروچين وبين الأكسچين والكربون والصوديوم، و

معروف في المجال الطبي وحقل الأمراض و

لا يوجد منه ضرر فهو يدخل في العديد من العلاجات منها:









- التهاب المعدة .

- تنظيف المرارة والقولون .

- يستخدم في غسل الأسنان من الجير .

- التهاب القنوات المرارية والبنكرياس .









- الجهاز الهضمي ومشاكل الكلى وارتفاع الكرياتنين .

- كربونات الصوديوم + ڤيتامين سي يقوي الكلى ويمحو أثر الصبغة على جسمنا بعد عمل أشعة.

- علاج عسر الهضم وحرقان الإخراج .









- مضمضة منه 6 أسابيع تعالج التهابات اللثة والفم .

- يقوي الطحال ويوقف التهاب الجسم ويفلتر الدم ويخزن الأكسچين ويقوي المناعة.

- علاج حصوات أوكسالات الكالسيوم.





قدم الدكتور أحمد أبو النصر المعالج بالاعشاب والنباتات فوائد غير متوقعة لكربونات الصوديوم أو صودا الخبز والمعروف ايضا بكربوناتو،