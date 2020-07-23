4 كيلو سيرا على الأقدام.. محمود الخشت يروي كواليس زيارته للمسجد الأقصى.. فيديو

قال الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن فلسطين أكثر دولة استمتع بزيارتها، وعاش فيها بروحانيات القرآن الكريم.





وأضاف الخشت، في ندوة بموقع صدى البلد، أنه زار المسجد الأقصى عام 2000 في بعثة رسمية تابعة لوزارة الأوقاف ضمن حوالي 16 قارئا تم تقسيمهم لعدة مدن في فلسطين للقراءة فيها.





وتابع: استقر الوضع به مع الشيخ عبدالله عبد الرازق هندي، في المسجد الأقصى لقراءة القرآن بعد صلاة العصر يوميا.





وذكر أنه كان من أمنيته رؤية قبة الصخرة، فلما وصل إلى هناك كان يواظب على صلاة السنة بجوارها ويقوم لصلاة الفريضة في المسجد الأقصى.



