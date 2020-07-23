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ديني

4 كيلو سيرا على الأقدام.. محمود الخشت يروي كواليس زيارته للمسجد الأقصى.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:05 م
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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محمد شحتة
قال الشيخ محمود محمد الخشت، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، إن فلسطين أكثر دولة استمتع بزيارتها، وعاش فيها بروحانيات القرآن الكريم. 

وأضاف الخشت، في ندوة بموقع صدى البلد، أنه زار المسجد الأقصى عام 2000 في بعثة رسمية تابعة لوزارة الأوقاف ضمن حوالي 16 قارئا تم تقسيمهم لعدة مدن في فلسطين للقراءة فيها.

وتابع: استقر الوضع به مع الشيخ عبدالله عبد الرازق هندي، في المسجد الأقصى لقراءة القرآن بعد صلاة العصر يوميا.

وذكر أنه كان من أمنيته رؤية قبة الصخرة، فلما وصل إلى هناك كان يواظب على صلاة السنة بجوارها ويقوم لصلاة الفريضة في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى كان يمتلئ عن آخره بالمصلين وكانت قوات الإحتلال تغلق مداخل المسجد بامتداد حوالي أربعة كيلو متر، ولكن كان المسلمون يستيقظون مبكرا قبل غلق الطرق ويأتون للصلاة سيرا على الأقدام متحملين إرهاق السير من أجل الصلاة في المسجد الأقصى.
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