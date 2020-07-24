سكان شارع عريان ببنها يصرخون من ورشة دوكو تضر بصحة الأهالي

استغاث المواطن تامر السعيد ، من سكان شارع عريان بنزلت النفق المنشية الجديدة ببنها محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ورشة دوكو تسبب إزعاج للأهالى .





ويقول فى رسالته : نشكو من ورشة دوكو تسبب إزعاج للأهالى وتعمل ليلا و نهارا ، ولا تلتزم بمواعيد الحظر ، كما ينبعث منها روائح تضر بصحة سكان المنطقة .





مناشدا المسئولين سرعة إيجاد حل رأفة بصحة سكان المنطقة .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



