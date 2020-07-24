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بين الناس

سكان شارع عريان ببنها يصرخون من ورشة دوكو تضر بصحة الأهالي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن تامر السعيد ، من سكان شارع عريان بنزلت النفق المنشية الجديدة  ببنها محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ورشة دوكو تسبب إزعاج للأهالى .

ويقول فى رسالته : نشكو من ورشة دوكو تسبب إزعاج للأهالى وتعمل ليلا و نهارا ،  ولا تلتزم بمواعيد الحظر ، كما ينبعث منها روائح تضر بصحة سكان المنطقة . 

مناشدا المسئولين سرعة إيجاد حل رأفة بصحة سكان المنطقة .
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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