قنصليتها مركز للتجسس.. وزير خارجية أمريكا يشن هجوما جديدا على الصين

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هجوما مجددا على الصين، مؤكدا أن قنصليتها في هيوستن تعد مركزا للتجسس.





ووفقًا لـ"العربية"، قال بومبيو إن الصين تمارس الاستبداد بالداخل والعدوان على قيم الحرية في الخارج.





وخلال حديث مع مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية في كاليفورنيا، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن النهج الأمريكي التقليدي للتعامل مع الصين فشل، داعيا الأمم لمواجهة استبدادها.





كانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت اليوم الخميس، عن اعتقال ثلاثة مواطنين صينيين لقيامهم بتزوير تأشيرات سفر.





كما أكدت وزارة العدل أن الصيني المشتبه بالتجسس موجود في قنصلية سان فرانسيسكو.





وكانت الولايات المتحدة أمرت الصين بإغلاق قنصليتها الدبلوماسية في هيوستن بحلول يوم الجمعة، متهمة دبلوماسييها بالتجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة مجهودات البحث العلمي الأمريكية، كجزء من تصعيد حاد في تحركات إدارة ترامب ضد الصين .





وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أمروا بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن ردا على الانتهاكات المتكررة للسيادة الأمريكية، من جانب الصين، وفق إفادتهم وتبريرهم للأمر.





وتعهدت الصين بالرد، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية، وذلك بعد ساعات من إصدار الإدارة الأمريكية أمرها للسفير الصيني.