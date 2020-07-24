يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 يوليو 2020 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 962 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 843 جنيها.
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تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيه، وذلك بخلاف المصنعية ، وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 6744 جنيهًا.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.