شرط وحيد من شوقي غريب للموافقة على مشاركة طاهر محمد في أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف

طاهر محمد طاهر

، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي.