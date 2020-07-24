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رياضة

شرط وحيد من شوقي غريب للموافقة على مشاركة طاهر محمد في أولمبياد طوكيو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:24 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية".


وتابع: "ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وإثبات جدارته".

وأشار: "لن يكون هناك مكان لطاهر محمد طاهر مع المنتخب الأوليمبي حال عدم مشاركته مع الأهلي".

وأتم: "إذا لعب طاهر محمد طاهر مع فريق 99 سيكون ضمن أولوياتنا أيضا".
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