وزير الأوقاف: جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع الصكوك

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الأصل في الأضحية أنها لله (عز وجل) لا يجوز بيع أي شيء منها لا اللحم ولا الجلد ولا أي شيء ، كما لا يجوز إعطاء الجلد للجزار على سبيل أجرة الذبح أو جزء منها ، فصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد الأضحية وإما أن يهديه أو يتصدق به .





وأضاف جمعة في بيان له بما أن مشروع صكوك الأضاحي المستهدف منه الفقراء والأسر الأولى بالرعاية فإن حصيلة بيع ما تجمعه مديريات الأوقاف من جلود الأضاحي يتم إضافته إلى مشروع صكوك الأضاحي ، ليتحول ثمن الجلد إلى لحوم يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية .



