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اقتصاد

1.6 مليار جنيه أرباحا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليربح رأسمالها السوقي نحو 1.6 مليار جنيه مستقرا عند مستوى 575.5 مليار جنيه، مقابل 574.9 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 18. 0%، ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.81%، ليصل إلى مستوى 1494 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة

وارتفعت معدلات السيولة (قيمة التداول) بنحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 8.5 مليار جنيه مقابل 7.4 مليار الأسبوع السابق له.
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