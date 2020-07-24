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منوعات

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:25 ص
تعذيب عجوز
تعذيب عجوز
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عزة عاطف
تعرض رجل مسن مشرد لمشاهد تعذيب قاسية على يد شابين لم تعرف قلوبهما الرحمة، بعدما قاموا بتصويره أثناء صب علب البيرة فوق رأسه ثم ألقياه في بحيرة برمنجهام. 

كان الرجل المسكين يرقد في سلام بجوار قناة في برمنجهام عندما سأله أحد المعتدين "هل أنت بخير؟"، فرد شريكه مستهزءًا "ما الأمر يا رفيقي؟".
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ثم بدأوا في سكب الجعة على رأسه قائلين "هيا يا أخي.. استيقظ يا أخي.. استيقظ"، وقد انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الغضب.

حيث تعاطف المستخدمين مع الضحية المسكين، وطالبوا بضرورة معاقبة المعتدين وإلقاء القبض عليهم، وبالفعل شرعت الشرطة في المطاردة والبحث عن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو.

 تظهر في اللقطات المؤلمة أحد المعتدين وهو يدفع العجوز إلى القناة قبل الهروب ضاحكًا.

توجه عدد من المستخدمين بالدعم المادي والمعنوي للضحية المشرد بعدما تم الكشف عن مكان تواجده، حيث كتب أحد المغردين: "سنقوم برحلة لرؤيته بمجرد التأكد من مكانه لمساعدته فهو في أشد الحاجة إليها الآن".
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