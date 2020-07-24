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فن

جينفير لوبيز في عيد ميدها .. عمرها وحقائق لا تعرفها عنها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:32 ص
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
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شروق ابراهيم
جينفير لوبيز واحدة من أهم النجمات العالميات اللاتي نجحن في التربع على العرش الاغنية اللاتينية لاكثر من ١٥ عاما واليوم يصادف عيد ميلادها ال٥١، فهي من مواليد برج الاسد.

وفي السطور التالية ، نرصد ابرز المعلومات عن جينفير لوبيز :

1_ والدها "ديفيد لوبيز" يعمل كأختصاصى كمبيوتر بشركة الجارديان للتأمين على الحياة بنيويورك.

2_ لديها شقيقتان هما "ليندا لوبيز" و "ليزلي شول" وينتمى والديها لدولة بورتو ريكو.

3_ اختارتها مجلة "People magazine" كواحدة من أجمل 50 شخصا فى العالم وفقًا لتقرير أصدرته فى عام 1997.

4_ كانت واحدة من راقصي "فلاي جيرز" فى المسلسل الكوميدي التلفزيوني "In Living Color " والذى عرض فى عام 1990.

5_ فى الجيم يطلقون عليها لقب "La Guitarra" وذلك لأنها تمتلك جسد ممشوق مثل الجيتار.

6_ صنفت فى المركز الأول كأكثر امرأة مثيرة فى عام 2001.

7_ كانت على علاقة بالممثل "بن أفليك" وخطبت له فى عام 2002، وبعدها تم الانفصال فى عام 2004، وكانت قد كتبت أغنية عنه بعنوان "عزيزى بن" لتعبر عن مدى حبها له.

8_ تزوجت جنيفر لوبيز 3 مرات المرة الأولى فى عام 1997 من " اوجاني نوا" وتم الطلاق فى عام 1998، والمرة الثانية تزوجت من "كريس جود" فى 2001 وتم الطلاق فى 2003، والمرة الثالثة فى 2004 حيث تزوجت من "مارك أنطونى" وتم الطلاق فى 2014 ولديها منه طفلان.

9 _ لا تشرب الكحول نهائيا.
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