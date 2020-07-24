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سيارات

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:00 ص
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
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اشرف عطية
أعلن بعض تجار السيارات و موزعي علامة كيا في مصر أن الشركة ستبدأ في طرح طرازات 2021 الجديدة في بداية شهر اغسطس المقبل حيث من المقرر أن يبدأ طرح موديلي سبورتاج 2021 وجراند سيراتو 2021 في مصر بشكل مبدئي اول اغسطس .

وافاد بعض التجار و الموزعين انة توجد احتمالية لتقديم هذه الموديلات في سبتمبر او اكتوبر بدلًا من أغسطس وتشمل الاسباب عدم انتهاء موديلات 2020 الموجودة في السوق بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي اثر بالسلب علي المبيعات وادي الي ركود اضافي لسوق السيارات في مصر .

وأكد الوكلاء و الموزعين ان أي زيادة في الاسعار في الفترة المقبلة سترتبط بتقديم طرازات جديدة الي السوق المصري كموديلات 2021 والتي قد تشمل الحصول على تجهيزات اضافية للسيارات موديلات 2021, وقالت الشركة انها تسعي لتجعل الفارق السعري بين الموديلات الحالية وموديلات 2021 محدود.

جدير بالذكر ان مبيعات السيارات في مصر تتحسن في الفترة الحالية في ظل قرارات الحكومة الجديدة التي افادت بألغاء حظر التجول و عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا مما اثر بالأيجاب علي المبيعات .
كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور
كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور
كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور
كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور
كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور
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كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

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