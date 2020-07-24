اليابان تلقي باللوم على الصين بسبب قوارب الأشباح العائمة على سواحلها .. تفاصيل

ألقت اليابان باللوم على الصين بعد أن جرفت الأمواج المئات من "قوارب الأشباح" على شواطئها، التي يحتوي بعضها على هياكل عظمية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عثرت اليابان على ما يقرب من 600 من سفن الأشباح في السنوات الخمس الماضية ، و 150 سفينة في العام الماضي .

جاء أحد أكثر الاكتشافات قاتمة في ديسمبر 2019 عندما عثر المسؤولون اليابانيون على رأس شخصين وجثث ذات هيكل جزئي لخمسة بسفينة خشبية طافت إلى جزيرة سادو اليابانية.

قام تحقيق جديد أجرته شبكة NBC News، بتجميع البيانات وجمع الحكايات المذهلة، عن هذه المأساة الغريبة.

ويشمل التحقيق، قصة خفر السواحل الياباني الذي قال إن أكثر من 50 كوريًا شماليًا قد غمروا على الشواطئ في العامين الماضيين.

يزعم الباحثون أن سبب "القوارب الشبحية" هو أن الصين أرسلت أسطولًا غير مرئي من القوارب الصناعية لصيد الأسماك بشكل غير قانوني في المياه الكورية الشمالية، تسبب هذا في قيام الصيادين الكوريين الشماليين اليائسين بالمخاطرة بحياتهم من خلال الذهاب إلى البحر في قوارب غير آمنة ، والتي طغت عليها الأمواج القاسية وجرفتها.





ويعتقد أن نظام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد مارس المزيد من الضغط على الصيادين وسط نقص الغذاء، مما تسبب في وفاتهم في البحر.

في الواقع ، اختفى الكثير من الصيادين في البحر لدرجة أن بعض المدن الساحلية تسمى قرى "الأرامل".

فيما أنقذت السلطات اليابانية ما لا يقل عن 50 من الناجين وأجريت مقابلات معهم في السنوات السبع الماضية ، لكن ورد أنهم رفضوا الإجابة على معظم الأسئلة وطالبوا بالعودة إلى البلد السري لكوريا الشمالية.