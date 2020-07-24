حدث ليلًا.. وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا.. أمريكا تعترض طائرة إيرانية.. ومقتل شاب بالمحلة بسبب حساب المشاريب
الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:41 ص
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
قال رئيس تنزانيا الحالي جون ماجوفولي ، إن الرئيس السابق بنجامين مباكا ، الذي شغل منصبه بين عامي 1995 و2005، توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهما إن مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 دخلت مجال رؤية طائرة الركاب الإيرانية التي هبطت، يوم الخميس، في مطار بيروت الدولي.
وقال المسئولان: "الطائرة الأمريكية كانت على مسافة آمنة".
لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه على أيدي زميله طعنا بسلاح أبيض عقب نشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب لخلافات علي سداد قيمه مشاريب قدرها ١٠ جنيهات حال جلوسهم بإحدى المقاهي البلدي بمنطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى .
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.