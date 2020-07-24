AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تعترف بالتحرش بالطائرة الإيرانية فوق سماء سوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن مسئولين أمريكيين قولهما إن مقاتلة أمريكية من طراز إف-15 دخلت مجال رؤية طائرة الركاب الإيرانية التي هبطت، يوم الخميس، في مطار بيروت الدولي. 

وقال المسئولان: "الطائرة الأمريكية كانت على مسافة آمنة".

ومنذ قليل، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن طائرة الركاب  هبطت عائدة في طهران، وأن اقتراب المقاتلتين دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع سريعًا لتفادي حصول اصطدام، مما أدى إلى إصابة بعض الركاب.

وقال موقع التلفزيون الإيراني إنه "بينما كانت الطائرة الإيرانية في الأجواء فوق سوريا، اقتربت طائرة مقاتلة من طائرة ماهان آير".

وأضاف "بعد هذا العمل الخطير، خفض قائد طائرة الركاب ارتفاعها بسرعة لتجنّب التصادم مع المقاتلة، ما أدّى إلى جرح عدد من الركاب على متنها".

ونقل تقرير التلفزيون الإيراني عن مصدر لم يسمّه قوله إن الطائرات المقاتلة قد تكون تابعة لإسرائيل أو الولايات المتّحدة، واصفا الحادث بأنه "استفزازي وخطير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرس الحدود البريطاني يعلن العثور على حطام المقاتلة الأمريكية

شاهد.. فيديو يوضح رعب ركاب الطائرة الإيرانية بعد اقتراب المقاتلة الإسرائيلية منها

بعد اقتراب مقاتلة منها.. مطار بيروت: إصابات طفيفة بين ركاب الطائرة الإيرانية

أمريكية أم إسرائيلية؟.. تضارب في هوية المقاتلة التي اعترضت الطائرة الإيرانية

أجرينا اتصالا بأمين الأمم المتحدة.. أول تعليق رسمي لـ إيران بشأن اعتراض طائرة ماهان

طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا

ترشيحاتنا

إثيوبيا تحتفل بانكشاف خداعها.. رئيسة الدولة ورئيس الوزراء يهنئان بانتهاء الملء الأول لسد النهضة.. ومزاعم إثيوبية بالانتصار في القضية

صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا

بـ فستان بمبي.. جلسة تصوير مثيرة لـ دعاء صلاح في دبي

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل

التعليم: مراكز الدروس الخصوصية تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة للقوانين واللوائح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو