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فن

بعد عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر جوجل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:29 ص
أحمد عز
أحمد عز
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آيه عاطف
تصدر الفنان أحمد عز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عيد ميلاده أمس الخميس.

ويعد أحمد عز من الفنانين الذي كسروا قاعدة الشاب الوسيم ذي الشعبية بحرصه على تقديم أدوار متنوعة وصعبة أكدت موهبته التمثيلية.

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أتم أحمد عز أمس عامه الـ 48 ، فهو من مواليد 23 يوليو 1971.

وعمله بمجال الفنادق لم ينسه حلمه بالتمثيل، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء على أمل أن تفتح له أبواب السينما، لكنّه اكتشف أن ذلك العمل لا يكفي، فبدأ بالتردّد علي مكاتب الإنتاج بحثًا عن فرصة حتى ذهب لمكتب المخرجة إيناس الدغيدي فرشّحته لدور صغير في فيلم كلام الليل ولكنها لفتت نظره إلى ضرورة دراسة التمثيل.
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