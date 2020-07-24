بعد الإعلان عن ألبومها الجديد فولكلور.. الجمهور يبحث عن Taylor swift





يتضمن الألبوم 16 أغنية، بينما تحتوي النسخة "المميزة" على أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفقا لما أشارت تايلور سويفت من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.





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يذكر أن تايلور سويفت ، هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية، وهي من مواليد 13 ديسمبر 1989.





في عام 2006، أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان طتيم مغراو"، ومن ثم أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين.