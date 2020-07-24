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فن

بعد الإعلان عن ألبومها الجديد فولكلور.. الجمهور يبحث عن Taylor swift

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:00 ص
Taylor swift
Taylor swift
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة Taylor swift، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها عن ألبومها الجديد الذي يحمل إسم "فولكلور".

يتضمن الألبوم  16 أغنية، بينما تحتوي النسخة "المميزة" على أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وفقا لما أشارت تايلور سويفت من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا.

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يذكر أن تايلور سويفت ، هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية، وهي من مواليد 13 ديسمبر 1989.

في عام 2006، أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان طتيم مغراو"، ومن ثم أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين. 
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