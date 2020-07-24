النيابة السعودية تكشف تفاصيل الأطفال مجهولي الهوية بشقة جدة





كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، عن فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن العثور على أطفال مجهولي الهوية بشقة مقيمة في جدة.





وأوضح المتحدث الرسمي بإسم النيابة السعودية أن النيابة العامة في مدينة جدة، تجري تحقيقا في العثور على أطفال مجهولي الهوية في شقة سكنية لمقيمة آسيوية، والذين تبيَّن أنهم من جنسيات غير عربية.





وأشار ، إلى أن المؤشرات الأولى للتحقيق بيَّنت أن السيدة تمتهن توليد المقيمات غير النظاميات وترعى أطفالهن في غيابهن للعمل.





وقال متحدث النيابة، أن القضية لا تزال في المراحل الأولية لها، لافتا الي ان الأطفال المشار إليهم يتلقون الرعاية الكاملة لدى الجهات المختصة، والتحقيقات سيعلن عنها قريبًا.