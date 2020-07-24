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فن

أخر أيام الشتوية..ولاء الشريف تستعيد ذكرياتها بأيام الشتا..شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:03 ص
ولاء الشريف
ولاء الشريف
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شيماء عبد السلام
استعادت النجمة ولاء الشريف ذكرياتها بأيام الشتاء بصورة لها.

حيث نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة :"آخر ايام الشتوية".


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يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.

والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.


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