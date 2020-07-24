AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بحضور جماهيري.. باريس سان جيرمان يواجه سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:02 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
Advertisements
عبدالله هشام
يواجه فريق باريس سان جيرمان منافسه سانت إيتيان اليوم علي ملعب فرنسا في تماما الساعة التاسعة وعشر دقائق في مباراة نهائي كأس فرنسا. 

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضي ثم قرر الغاء مسابقة الدورى الفرنسي لموسم 2019-2020 وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب .

ومن المقرر  حضور جماهير المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت اتيان لكن بشكل محدود وحسب تصريحات رئيس الاتحاد فإن الحضور سيصل الي 5 الاف متفرج . 

وتأهل فريق باريس سان جيرمان الي نهائي كأس فرنسا بعد الفوز علي فريق ليون بنتيجة 5-1 بينما تأهل سانت ايتيان بعد الفوز علي رين بهدفين مقابل هدف 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدءا من 11 يوليو.. الحكومة الفرنسية تحدد موعد عودة الجماهير إلى المدرجات

لأول مرة منذ كورونا .. إقامة نهائي كأس فرنسا بحضور جماهيري.. وتحديد موعد انطلاق الموسم الجديد

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل 2 - 0 ..فيديو

في أول مباراة بحضور جماهيري في زمن الكورونا.. باريس سان جيرمان يكتسح لوهافر وديا 9-0

ترشيحاتنا

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

طرد سيدة من طائرة والركاب يصفقون فور خروجها .. فيديو

بعد عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر جوجل

حد فاهم حاجة..أحمد فلوكس ينشر رسالة غريبة لمتابعيه

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24 -7-2020.. فيديو

AdvertisementS

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

أخبار الرياضة ...خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك..محمد صلاح يكشف حقيقة قرب رحيله عن ليفربول

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش والخطيب "بيعدل الدماغ" وأبطال أفريقيا معيار نجاح فايلر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

بعد اعتماد نظام الذهاب والإياب.. مدرب تونسي: يحق لمصر طلب معاملة الكونفيدرالية بدوري الأبطال

محمد صلاح يحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول ورأيه في تراجع مستواه التهديفي

عادل الشوربجي : يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة إيقافه بشرط

علي ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرا مع منتخب مصر وهذا مصير مستقبلي

بحضور جماهيري.. باريس سان جيرمان يواجه سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها