بحضور جماهيري.. باريس سان جيرمان يواجه سانت ايتيان في نهائي كأس فرنسا

يواجه فريق باريس سان جيرمان منافسه سانت إيتيان اليوم علي ملعب فرنسا في تماما الساعة التاسعة وعشر دقائق في مباراة نهائي كأس فرنسا.





وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلن توقف النشاط الرياضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضي ثم قرر الغاء مسابقة الدورى الفرنسي لموسم 2019-2020 وتوج فريق باريس سان جيرمان باللقب .





ومن المقرر حضور جماهير المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت اتيان لكن بشكل محدود وحسب تصريحات رئيس الاتحاد فإن الحضور سيصل الي 5 الاف متفرج .





وتأهل فريق باريس سان جيرمان الي نهائي كأس فرنسا بعد الفوز علي فريق ليون بنتيجة 5-1 بينما تأهل سانت ايتيان بعد الفوز علي رين بهدفين مقابل هدف