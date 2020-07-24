رسالة مهمة من خادم الحرمين إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.





وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التونسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





وأثنى الملك سلمان على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.





ومن جهته بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.





وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.