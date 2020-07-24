AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسالة مهمة من خادم الحرمين إلى الرئيس التونسي قيس سعيد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:54 ص
خادم الحرمين وقيس
خادم الحرمين وقيس سعيد
Advertisements
محمود نوفل
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس التونسي، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأثنى الملك سلمان على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ومن جهته  بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والزعماء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الصحف السعودية.. مصر بالمرصاد لأحلام الخلافة التركية.. إصابات كورونا في العالم تتخطى 9 ملايين.. روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن لقاح كورونا.. والاحتياطي الأمريكي: العالم سيتجاوز الفيروس لكن بصعوبة

صحف السعودية اليوم.. أكثر من 165 ألف حالة شفاء من كورونا في المملكة.. 12.7 مليون إصابة بـ بالفيروس حول العالم.. وروسيا تعلن عن نجاح اختبارات أول لقاح مضاد لـ كوفيد-19

بمناسبة 23 يوليو.. العاهل السعودي وولي عهده يبعثان برسالتين إلى الرئيس السيسي

ترامب يطمئن على صحة العاهل السعودي

ترشيحاتنا

مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

بعد وفاته.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لخالها

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

العثور على آخر جثتين من غرقى شاطئ الصفا بالعجمي

ميجان ماركل تسعى للترشح للرئاسة الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها