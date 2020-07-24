تنفيذ 20 قرار إزالة على مساحة ألفى متر من أملاك الدولة بـ إيتاى البارود

تواصل محافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة فى إطار حملات الموجة ال16حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة من تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة بمساحة 2000متر على املاك الرى بنطاق قريتى كفر الشيخ مخلوف وكفر مساحة، بمشاركة قوة من مركز شرطة إيتاى البارود.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة التعديات والبناء المخالف أى كان صاحبها تنفيذًا للقانون وردع المخالفين وتأكيدًا على هيبة الدولة .

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع العميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة والمقدم إسلام السعدنى رئيس مباحث المركز ومصطفي عويس ملاحظ هندسة ري ايتاي البارود.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 20 قرار إزالة بينهم 10قرارات علي أملاك الري بقرية كفرالشيخ مخلوف التابعة لقرية قليشان بمساحة 781 متر 10اخرين عبارة عن بناء و تعدي مخالف علي حرم أملاك الري علي طريق ايتاي البارود - كفرمساعد بمساحة إجمالية 1219 متر .