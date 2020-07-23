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محافظات

الزراعة توافق على إقامة محطة صرف صحي بإحدى قرى إيتاي البارود

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:26 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهورى
تواصل محافظة البحيرة فى تنفيذ خطتها لتخصيص العديد من قطع الأراضى لإقامة مشروعات خدمية عليها لتلبية احتياجات المواطنين وتيسيرا عليهم.

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، عن موافقة المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحى على مساحة 625 مترا مربعا، تبرع من أحد المواطنين بقرية كفر مساعد بإيتاي البارود. 


وقال المحافظ، في بيانا اليوم إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983

وأشار المحافظ إلى أن المشروع تنطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي بالبحيرة وفقا للقانون مع الحفاظ على الرقعة الزراعية حول المشروع.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية تخصيص المئات من قطع الأراضى بالتبرع وغيرها لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها مثل إقامة محطات صرف صحى ولمياه الشرب ووحدات صحية ومكاتب بريد ومدارس ومعاهد دينية وغيرها.

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