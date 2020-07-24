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محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم: مستمرون فى دعم جميع القرى بالمياه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة  مستمرة فى دعم جميع قرى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية  ، حيث قامت الشركة  بتنفيذ خطة المد والتدعيم داخل قرية دوار جبلة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم

أضاف درة بأنه  تم تركيب ١٠٠٠متر مواسير قطر ٤ بوصة و٢٠٠٠ متر مواسير طولى قطر ٦ بوصة من أجل المساهمة فى إنهاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب داخل القرية حيث ان منازل القرية كان يغذيها خط مياه واحد فقط قطره ٤ بوصة .

 

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ومع الزيادة السكانية الكبيرة أصبح لزاما على الشركة تدعيم القرية بخط مياه اخر حتى تضمن وصول مياه الشرب لكل منزل داخل القرية وبضغوطات مناسبة وعلى مدار اليوم

 

وأضاف درة   ان الشركة تنتهج حل المشاكل من جذروها بعيدا عن الحلول الوقتية هذا بجانب توفير وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة حتى يشعر المواطن بالرضا والقبول للخدمة المقدمة له وتسعى الشركة جاهدة فى هذا الشأن

 

وأشار رئيس مجلس الإدارة انه بفضل الله ثم بمجهود العاملين المخلصين داخل الشركة وبمساعدة المواطنين ووقوفهم بجانب الشركة سيتم التخلص نهائيا من مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها فى بعض الأماكن خاصة الأماكن ذات المناسيب المرتفعة ونهايات الشركة وقرى أطراف المحافظة

 

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