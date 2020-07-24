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حوادث

بها آثار تعذيب.. التصريح بدفن طفلة عثر عليها ملقاة بالطريق العام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:41 ص
جثه
جثه
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رامى المهدي

أمرت نيابة السلام، بتشريح جثمان طفلة والتصريح بدفنها بعد العثور عليها بها اثار تعذيب بجسدها وملقاة بالطريق العام بمدينة السلام شرق القاهرة.

 

وأمرت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجده بمكان العثور على الطفلة بمدينة السلام، للتوصل الى الجناة وحقيقة الواقعة.

 

 كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات الازمة حول الواقعة .

 

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، ان الاجهزة الامنبة عثرن على جثة طفلة فى عمر الزهور بها آثار تعذيب بجسدها وملقاة بالطريق العام بمدينة السلام .

 

وكان تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار مدرسة بمدينة السلام، على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينة ان الطفلة بجسدها آثار اعتداء وتعذيب وتبلغ من العمر 5 سنوات .

 

ويقوم رجال المباحث بالبحث عن كاميرات مراقبة بمحل الواقعة لكشف ملابساتها والتوصل إلى الجانى، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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