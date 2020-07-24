بمبادرة من سفارتنا في كندا.. شلالات نياجرا تتزين بعلم مصر للمرة الأولى

فى سابقة هى الأولى نوعها، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى مساء يوم الخميس ٢٣ يوليو بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة يوليو المجيدة.





وأعطى سفير مصر في كندا "أحمد أبو زيد" إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات، مساء يوم ٢٣ يوليو، في احتفالية حضرها السفير المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات "نياجرا" العالمية، وممثلين عن مجلس مدينة "نياجرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.





الاحتفالات بدأت هذا اليوم برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية العاصمة أوتاوا، بحضور السفير المصري وأعضاء السفارة ونائب عمدة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسي الأجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



