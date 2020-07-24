معلمة إحدى ضحايا مذبحة الأحساء: زينب كانت شديدة الطموح ولم أرها أبدًا منكسرة

كشفت مدونات إحدى ضحايا حادثة الأحساء التي راح ضحيتها شاب وشقيقاته الأربعة جوانب من شخصية الضحية " زينب" .





بدورها قالت "فوزية خلف " المعلمة بثانوية الشعبة الأولى بالأحساء والتي كانت تدرس للضحية " زينب" انها كانت نابغة ومتميزة في دراستها واخلاقها .





وأضافت المعلمة السعودية ان " زينب" كانت شديدة الطموح ولم ترها ابدًا منكسرة او تعاني من مشاكل نفسية وهو ما صدمها عندما علمت بالحادث الغريب .





وذكرت ان المدونات التي تم الكشف عنها تنم عن شخصيتها، لافتة الي أن من بين العبارات : " كوني عالية الهمة ولا ترضي بغير الهمة " ، و" افضل طريقة للنجاح هي المحاولة اكثر من مرة " ، و " القوة هي مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة "، وفقًا لـما ذكرته صحيفة "الرياض " .





كما كتبت لها قصاصة تكشف عن صفاء قلبها وهي : إذا كنتت تحبين شخصًا فاعرفي ان أعلى مراتب الحب : الدعاء لمن نحبهم في ظهر الغيب .





جدير بالذكر أن منطقة الأحساء السعودية شهدت الأيام الماضية جريمة قتل بشعة لأربع افراد " 4 بنات وولد " من اسرة واحدة، ولاتزال الجهات الأمنية تباشر التحقيق في تلك القضية التي اثارت الجدل داخل المملكة.





وُشار الي ان الضحايا هم : غفران 22 سنة ، زينب 18 سنة ونينوي 16 سنة وبنين 14 سنة واخوهن مؤيد 20 سنة .