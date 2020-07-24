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سيارات

كيفية اكتشاف مصدر تسريب الهواء بإطار السيارة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:07 م
تسريب الهواء بأطار
تسريب الهواء بأطار السيارة
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اشرف عطية
تسريب هواء الإطارات يعتبر من أكثر الأمور المزعجة التي قد يواجهها قائدي السيارات، حيث أنها تتسبب في إفراغ الهواء من الإطار، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والمجهود في تغيير الإطار لذا يجب العناية بالإطارات وفحصها بصورة مستمرة، وملاحظة أي تسرب للهواء منها و في هذا السياق نطرح عليكم طرق للكشف عن تسريب الهواء من الإطارات.

1-– ملاحظة ضغط الهواء
يمكن كشف تسريب الهواء من خلال ملاحظة تغير قياس ضغط الهواء، وذلك بتزويد الإطار بالهواء إلى مستوى الضغط المطلوب في دليل السيارة، ثم قياس ضغط الهواء بعدها على فترات، في حال تناقص الهواء فهذا يدل على وجود تسريب بالإطار.

2– المراقبة والاستماع
يتم مراقبة الإطارات بعد تزويدها بالهواء بصورة دورية، في حال وجود تسريب كبير فسوف نلاحظ ارتخاء سريع في أحد الإطارات ويجب معالجته حينها على الفور، أما في حالة كان التسريب بسيط، فلن يكون ملحوظًا على الفور، ولكن سنلاحظ ارتخاء بشكل تدريجي لأحد الإطارات بشكل أسرع من الآخرين.

كما يمكن الاستماع لصوت التسريب في الأماكن الهادئة، حيث أنه في حال التسريب السريع يمكن الاستماع له بوضوح، ويمكن أيضًا في بعض الحالات الشعور بتيار الهواء المتسرب.

3– استخدام المياه والصابون
يعد استخدام المياه والصابون من أكثر الأشياء التي تكشف تسريب الهواء، ولاستخدام هذه الطريقة للكشف عن التسريب قم برش مياه وصابون على كامل الإطار، سنجد حينها تطاير فقاعات الصابون قرب مكان التسريب بالإطار.
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