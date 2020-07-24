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ديني

اللهم سدد رميهم.. خطيب الفتاح العليم: رزقنا الله بوطن آمن ورجال يحفظونه علينا.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:14 م
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
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محمد شحتة
قال الشيخ الشحات العزازي،خطيب مسجد الفتاح العليم: إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، وطن نعيش فيه آمنين مطمئنين.

وأضاف العزازي، في خطبة الجمعة، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الله رزقنا وطنا آمنا وقيد لنا رجالا يحفظون علينا هذا الأمن.

وتابع: نسأل الله أن يبارك في رجال الأمن وأن يحفظهم وأن يسدد رميهم ويرد كيد عودهم.

وأشار إلى أنه لا فداء إلا بتضحية، فتأتي لنا الأضحية؛ لتؤكد لنا أنه كلما كان الأجر عظيما كلما كان الثمن المدفوع فيه فيه عظيم وكلما كانت التضحية أكبر كلما كان العطاء من الله أعظم.
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