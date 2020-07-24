الموقع الرسمي لـ الدوري الألماني يحذف بي إن سبورتس.. تفاصيل





وذكر الموقع الرسمي للدوري الألماني، أن شبكة بي إن سبورتس لم تعد مالكة لحقق بث مباريات البوندسليجا في الدول العربية، بعد انتهاء العقد المبرم بينهما.





وتعرضت بي إن سبورتس لخسائر فادحة خلال الأشهر الماضية، بسبب توقف الدوريات بسبب كورونا، حيث اضطرت الشبكة القطرية لتسريح 100 عامل.





كما تلقت الشبكة القطرية ضربو مودعة مؤخران حيث قررت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، إيقاف بث بي إن سبورتس في المملكة، مع تغريم الشبكة 10 ملايين يورو، بسبب ممارستها الاحتكارية بحق المشاهدين.

حذف الموقع الرسمي للدوري الألماني اسم وشعار شبكة بي إن سبورتس، بعد انتهاء التعاقد مع الشركة القطرية.