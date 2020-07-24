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أخبار العالم

رئيس تونس يطالب الفخفاخ بإقالة وزير الخارجية.. ما السر ؟

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:33 م
رئيس تونس يطالب الفخفاخ
رئيس تونس يطالب الفخفاخ بإقالة وزير الخارجية
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سمر صالح

نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الجمعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب رسميا من رئيس حكومة تسيير الأعمال "إلياس الفخفاخ" إقالة وزير الشؤون الخارجية "نور الدين الري".

وقال الإعلام التونسي أن اسباب رغبة الرئيس التونسي في استبعاد وزير الخارجية من الحكومة المستقيلة، تعود إلى خلاف بين الطرفين في ما يتعلق بالملف الليبي.

ويتمثل الخلاف بين "قيس سعيد" و"نور الدين الري" في دعمه لحكومة الوفاق الليبية والاعتراف بها فقط، حيث يؤكد وزير الخارجية على ضرورة الانحياز الى حكومة السراج في حين يتمسك الرئيس التونسي بضرورة الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع الليبي.
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