اليونان تهدد باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقوقها السيادية..فيديو

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء من خلاله تأكيد اليونان أنها ستفعل "كل ما هو ضروري" للدفاع عن حقوقها السيادية، استجابة لخطط تركيا للتنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتاس، مهمة التنقيب بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية وحليفتها قبرص.





وقالت بيتاس: "تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية''.





أدى النزاع حول حقوق المعادن في قاع البحر إلى زيادة انتشار القوات البحرية من قبل كلا البلدين العضوين بالناتو في المنطقة، حيث تم إرسال سفينة أبحاث تركية لمهمة مسح جيولوجي.