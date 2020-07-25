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ديني

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الذكر فيها أفضل من غيرها

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 ص
فضل العشر الأوائل
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
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محمد شحتة
العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام عظيمة القدر وأقسم بها الله فى كتابه "والفجر وليال عشر" إشارة إلى العشر الأوائل من ذى الحجة. 

عوض الله تعالى غير المستطيعين للحج، بأَن جعل لهم موسم عَشْر ذي الحجة، فمن عجز عن أداء نسكه، آجره الله بنيته، وجعل له في هذه العشر أعمالا جليلة، يقوم بها وهو فِي مكان إقامته، فمن الأعمال المشروعة فيها صيامها، وخاصة صيام يوم عرفة، فصيامه يكفّر سنتين.

وفي سنن أبي داود، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ).

والذكر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أفضل من الذكر في غيرها، ففي مسند الإمام أحمد، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ، أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ).

وأفضل الاعمال  فى هذه الأيام التكبير والتسبيح ومناجاة الله والتقرب إليه بأن يكون المسلم فى حالة دائمة من شكر الله،  و الصيام من أفضل الأعمال فى العشر الأوائل من ذى الحجة. 

وسن رسول الله ﷺ لنا صيام التسع الأوائل من ذي الحجة الحرام والعاشر هو يوم العيد وهو عيد الأضحى؛ وهو العيد الذى يذكرنا بما حدث مع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، يذكرنا بهذه المعاني التي يجب أن تعود إلى قلوبنا ؛ ويجب أن نربي عليها ابنائنا من معاني التضحية والإيثار؛ فقد نزعت التضحية من حياتنا للأسف الشديد ؛ويجب علي المسلمين أن يعودوا إليها حتى تكون الدنيا في أيديهم وتخرج من قلوبهم.
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