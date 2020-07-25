فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الذكر فيها أفضل من غيرها

العشر الأوائل من ذي الحجة ، أيام عظيمة القدر وأقسم بها الله فى كتابه "والفجر وليال عشر" إشارة إلى العشر الأوائل من ذى الحجة.





عوض الله تعالى غير المستطيعين للحج ، بأَن جعل لهم موسم عَشْر ذي الحجة، فمن عجز عن أداء نسكه، آجره الله بنيته، وجعل له في هذه العشر أعمالا جليلة، يقوم بها وهو فِي مكان إقامته، فمن الأعمال المشروعة فيها صيامها، وخاصة صيام يوم عرفة، فصيامه يكفّر سنتين.





وفي سنن أبي داود، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ).









وأفضل الاعمال فى هذه الأيام التكبير والتسبيح ومناجاة الله والتقرب إليه بأن يكون المسلم فى حالة دائمة من شكر الله، و الصيام من أفضل الأعمال فى العشر الأوائل من ذى الحجة.



