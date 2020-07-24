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أخبار العالم

68 ألف إصابة جديدة و1000 حالة وفاة بـ فيروس كورونا في أمريكا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:07 م
صدى البلد
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إعلانها أن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثالث على التوالي أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت أمس الخميس 1114 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1195 وفاة الأربعاء و1082 وفاة الثلاثاء.


وارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بواقع 68663 إصابة جديدة، مقارنة مع 71695 إصابة سجلت الأربعاء و64534 إصابة الثلاثاء.

وبناء على بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم 4038864 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 144305 حالات وفاة و1233269 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة في العالم.

وعادت وتيرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة إلى الارتفاع في الأسابيع الماضية مع رصد بعض الولايات زيادة قياسية في أعداد المصابين، وسط خلافات عميقة بين الحكومة الفدرالية وحكام عدد من الولايات والمدن الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الجائحة.

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