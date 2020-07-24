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محافظات

بشرى من عزل قها .. انخفاض حاد في أعداد مصابي كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:56 م
عزل قها
عزل قها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور أحمد سعيد خيامي، مدير مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حاليا انخفض إلى 27 حالة فقط منهم 20 حالة بالعناية المركزة و7 حالات بالقسم الداخلي.

وأضاف خيامي أن عدد حالات الشفاء والتعافي من الفيروس بالمستشفى وصل إلى 295 علاوة على 424 حالة تحسن غادروا المستشفى ليستكملوا علاجها بالمنزل وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح مدير المستشفى أنه يتم الأن تعقيم وتطهير جميع الغرف التي خلت من المرضى لتكون جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى وإجراء العمليات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار خيامي الى أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع المرضى المحتجزين بالعناية والقسم الداخلي يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.

وكانت مستشفى قها المركزى لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القليوبية قد أعلنت  خروج أكبر مسنة بالمستشفى وتدعى الحاجة رضا 80 عاما بعد تعافيها وخروجها من العزل بعد سلبية العينات الخاصة بها مرتين متتاليتين.
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