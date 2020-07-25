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اقتصاد

روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسية لمستوى قياسي عند 4.25%

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 ص
تغيرات أسعار الفائدة
تغيرات أسعار الفائدة
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وكالات
خفض البنك المركزي الروسي، أسعار الفائدة الرئيسية- اليوم الجمعة- لمستوى قياسي منخفض عند 4.25%.

وقال إنه سيدرس الحاجة لمزيد من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم وانكماش الاقتصاد.

ويتماشى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع استطلاع أجرته "رويترز" ، توقع أن تقلص روسيا تكلفة الإقراض للمرة الرابعة هذا العام؛ لمواجهة أزمة اقتصادية ناجمة عن كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة به.

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وقال البنك المركزي "إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس الحاجة لمزيد من الخفض لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة"، كما عدل البنك توقعاته الاقتصادية. 

ويتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين %4.5 و5.5% هذا العام قبل أن يعاود النمو في 2021.

وكان البنك يتوقع في السابق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين %4 و6% في العام الجاري، والتضخم السنوي قرب 3.3% في 20 يوليو، ليظل دون هدف البنك البالغ 4%، وتراجع الروبل قليلا إلى 71.60 مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مقارنة مع مستويات عند 71.56 سجلها قبل صدور قرار السياسة النقدية بقليل.
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