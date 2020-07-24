حبس شخص ينصب على مواطنين ويجمع 700 ألف جنيه بقطور

قرر رئيس نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حبس شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها بقيمة 700 الف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





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وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور و2 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون





وكشفت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون .