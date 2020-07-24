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رياضة

منافس الزمالك .. الكاف يغري الرجاء المغربي بالتجديد لـ الحداد بعد رفع الإيقاف عنه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 06:55 م
فريق الرجاء المغربي
فريق الرجاء المغربي
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محمد سمير
يدرس مجلس إدارة الرجاء المغربي تمديد عقد مدافعه، إلياس الحداد، الذي سينتهي بنهاية هذا الموسم، وذلك بعد قرار الكاف الأخير.

وكان الكاف قد أعلن مؤخرا، رفع عقوبة إيقاف الحداد لأجل غير مسمى، والتي صدرت ضد اللاعب إثر دخوله في مشادة مع جمهور مازيمبي، خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك، سيكون الحداد متاحا للمشاركة مع الرجاء المغربي ،أمام الزمالك  في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى سبتمبر المقبل .

رفع الإيقاف عن اللاعب، فتح المجال لمسؤولي الرجاء للتفكير في تمديد عقده، خاصة أنه يعتبر من البدائل المهمة في قلب الدفاع، الذي يشغله الثنائي بدر بانون وسند الورفلي.

يذكر أن الحداد ما زال عالقا بهولندا، منذ توقف الأنشطة الكروية بسبب وباء كورونا، وسيعود للمغرب بعد غد الأحد.


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