ٌقائمة عروض أفلام الكلاسيكيات بـ مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن برنامج أفلام كلاسيكيات دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة الأفلام:

CHRONICLE OF A LOVE

CLAUDINE

THE YOUNG GIRL

LATE SEASON

SEDUCED AND ABANDONED

THE LAST SUPPER

VENGEANCE IS MINE

THE RICKSHAW MAN

YOU ONLY LIVE ONCE

SERPICO