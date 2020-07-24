ٌقائمة عروض أفلام الكلاسيكيات بـ مهرجان فينيسيا

وتضم قائمة الأفلام:
CHRONICLE OF A LOVE
CLAUDINE
THE YOUNG GIRL
LATE SEASON
SEDUCED AND ABANDONED
THE LAST SUPPER
VENGEANCE IS MINE
THE RICKSHAW MAN
YOU ONLY LIVE ONCE
SERPICO
GOODFELLAS
كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، قد أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.
ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.