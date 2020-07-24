مصاب من أبناء الصاعقة يروي تفاصيل مثيرة عن حوار له مع تكفيري.. فيديو

روى الملازم أول عمرو عابد مصاب من سلاح الصاعقة التابع للقوات المسلحة المصرية، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين أحد التكفيريين في أحدى العمليات الإرهابية.









وقال عابد ، في حواره مع الإعلامي احمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه :"في عز إطلاق النار، شوفت أمامي إرهابي، والمسافة بيني وبينه 8 أمتار تقريبا، مضيفا أن هذا الإرهابي طالب التكفيريين زملاءه بوقف إطلاق النار وطالبني بالاستسلام.









وتابع الملازم أول عمرو عابد، إن الإرهابي قال لي :"استسلم يا مرتد انقطع عنكم الإمداد وكرر، استسلم يا مرتد نحن أصحاب الأرض"، وكان رد فعلي عليه سريع وحاسم وهو أن السلاح رد عليه بقوة باطلاق الرصاص".



