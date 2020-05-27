بمشاركة بطل الصاعقة.. أنت أقوى من المخدرات يتجاوز 11 مليون مشاهدة

حقق إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات الذى أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة"، وبدعم من بنك ناصر الإجتماعي، وبمشاركة النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، أكثر من 11 مليونا و500 ألف مشاهدة.





وأحدث الإعلان تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى على صفحة الصندوق ، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب" وحقق أكثر من 8600 شير من جانب المتابعين، وجاءت جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان‪.‬



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كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى كرمت النقيب أحمد عبد اللطيف بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة، أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي استمدها من القصة الملحمية للضابط البطل أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب. لافتة إلىاستمدها





وأوضحت أنه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرص الصندوق علي تنويع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة.



