أخطر من المخدرات .. المعهد القومي يكشف عن كارثة إدمان السكر

نصحت الدكتورة منى عبدالمطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للسكر، المواطنين بالحفاظ على كمية المياه التي من المفترض ان تدخل الجسم خلال 8 ساعات الفطر وهي 2 لتر يوميا.





وتابعت الدكتورة منى عبدالمطلب، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من الضروري ان يكون هناك حالة من التوازن في نسبة مياه الجسم ودرجة حرارته وبين ما نفقده في تلك الموجة الحارة خلال ساعات الصيام.





واضافت منى، أن اخر الابحاث اثبتت ان الاكل ونوعيته تقوم بالتعديل في الجينات فتجعل الكثيرين مننا يشعرون بأنهم فاقدي للسكريات في الجسم خاصة في فطرة الصيام وهذا لا يعني انه مريض سكر وانما قد حدث تعديل في الصيغة الجينية.





وأوضحت ان السكر اصبح واحد من حالات الادمان صعبة العلاج، وان الصيام هو من الحالات الصحية المفيدة جدًا واصبح العالم كله يتبعها تحت مسمى الصيام المتقطع كنظام غذائي وعادة صحية مهمة ومفيدة.