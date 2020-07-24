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النصر أو الشهادة ومفيش بديل ثالث.. رسالة نارية من بطل مصاب بالجيش للتكفيريين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:46 م
الملازم أول عمرو
الملازم أول عمرو عابد
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عادل نصار
قال الملازم أول عمرو عابد مصاب من سلاح الصاعقة التابع للقوات المسلحة المصرية، إن الجيش المصري يعمل على الدفاع عن أمن مصر ليلا ونهار، متابعا أنه: "النصر أو الشهادة ومافيش بديل ثالث".

وتابع عابد، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، أن هدف أول حماية الوطن، وأحمي بيتي وأهلي بيتي ولو مقدرتش خلاص أستشهد، موجها حديثه للتكفيريين، قائلا: "مش هتدخلوا أي كمين مهما حصل، واحنا مش هنخلص وهيجي اللي هيحارب بعدي ويكمل المسيرة". 

وأكمل أنه: "مش هتقدروا ونموت الأول ومش هيقدروا يدخلوا البلد، والبلد بالنسبة لنا خط أحمر، ومصر وحدودها محدش يقدر يدخل الوطن هو منزلي".
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