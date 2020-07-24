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ثقافة

قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:40 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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محمد الاسكندرانى
ميدان التحرير بوسط القاهرة، شاهد على أحداث ووقائع مصرية، ما بين نهضة وأحداث سياسية، لينطلق الى العالمية بعملية تطوير.

شملت عملية تطوير ميدان التحرير، العديد من المنشآت منها، صينية الميدان، وعمر مكرم، المتحف المصري، مجمع التحرير، جراج التحرير ، ووزارة الخارجية القديمة.

ويرصد صدى البلد قبل افتتاح ميدان التحرير فى صورته الجديدة أبرز معلومات عملية التطوير فى السطور القادمة ..
1- 6 منشآت شملتها عملية التطوير بجوار الميدان 
2- رفع كفاءة الحديقة والنافورة المقامة بمقدمة المتحف
3- إزالة صاري العلم الضخم الموجود في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل
4- الوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة
5- المسلة الموضوعة بقلب الميدان بطول 19 مترًا " وزن 100 طن 
6- عمل نافورة مياه وأعمال رصف وإنارة
7- 9 كمرات بطول 16 متر وإرتفاع 2.30 متر
8- مشايات مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل
9- أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية
10- تزين الميدان بـ 4 تماثيل للكباش
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
قبل افتتاحه.. أبرز 10 معلومات عن ميدان التحرير.. فيديو وصور
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