AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا عالميا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم حيث تم رصد أكثر من 284 ألف حالة جديدة و9753 حالة وفاة.

وأفادت المنظمة -في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش- بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 284 ألفا و196 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى15 مليونا و296 ألفا و926 حالة حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

ويمثل هذا المؤشر أكبر ارتفاع لعدد الحالات على أساس يومي ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 21 يوليو 213 ألفا و637 إصابة، وفي 22 يوليو 202 ألف و726 إصابة، وفي 23 يوليو 247 ألفا و225 إصابة، بينما تم رصد الرقم القياسي السابق يوم 18 يوليو حينما بلغ 259 ألفا و848 إصابة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وتتصدر هذه الدول الـ4 قائمة الحالات الجديدة على مدار عدة أسابيع.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 9753 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع منذ يوم 30 أبريل، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 628903.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع حاد للوفيات جراء الفيروس حيث بلغ هذا المؤشر يوم 21 يوليو 4083 حالة، وفي 22 يوليو 4286، وفي 23 يوليو 7097.

Advertisements

ترشيحاتنا

على جمعة: 4 واجبات من تركها حجه صحيح وعليه الفداء

3 أمور خطيرة.. محمد موسى يكشف أسباب غزو أردوغان لليبيا

أردوغان دبر مسرحية الانقلاب.. أدميرال تركي يكشف تفاصيل عن ملاحقة العسكريين في بلاده

توقف مباراة الأهلي وسموحة بعد 30 دقيقة

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

في هذا الموعد.. برلمان تونس يعقد جلسة سحب الثقة من الغنوشي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير البرتقال أسوأ اختيار .. الدليل الصحي لتقوية مناعة الطفل.. فيديو

دواء لعلاج الصداع النصفي يتسبب في إصابة سيدة بمرض نادر من العصور الوسطى

المفاجأة في الحذاء| سعر إطلالة شمس الكويتية في أحدث ظهور..شاهد