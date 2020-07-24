بسبب أزمة آيا صوفيا.. رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بأمريكا يلتقى ترامب





وقال المتروبوليت إلبيدوفوروس – عقب اللقاء مع الرئيس الأمريكي ونائبه - إنه ممتن باللقاء مع الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس في البيت الأبيض، وأنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي بفزعنا الشديد من إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فضلا عن المخاوف الأمنية المستمرة للبطريركية المسكونية وقضايا الحرية الدينية.





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وجاءت االصلاة التى رفعها المطران نقولا اليوم الجمعة في إطار المشاركة مع الدعوات العالمية لرؤساء الكنائس للصلاة التضرعية لوالدة الإله، حيث تم ترديد الصلاة في نفس الوقت من جميع رؤساء الكهنة والكهنة بمختلف الكنائس الأرثوذكسية من أجل كنيسة آجيا صوفيا وما آلت إليه.





وقال المطران نقولا، إن المتروبوليت غابرييل من نيا إيونيا شدد على أن الكنيسة ترد على انتهاك الحرية الدينية بالصلاة" لأن الصلاة هى ثورتنا السلمية".