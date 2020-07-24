AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسبب أزمة آيا صوفيا.. رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بأمريكا يلتقى ترامب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:50 م
رئيس أساقفة الروم
رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس بالولايات المتحدة يلتقى ترامب
Advertisements
سامح سلام
التقى نيافة المتروبوليت إلبيدوفوروس، مطران نيويورك للبطريركية المسكونية للروم الأرثوذكس، اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في البيت الأبيض، للحديث حول مخاوف البطريركية المسكونية وأبراشيات الروم الأرثوذكس بشأن إعادة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.

وقال المتروبوليت إلبيدوفوروس – عقب اللقاء مع الرئيس الأمريكي ونائبه -  إنه ممتن باللقاء مع الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس في البيت الأبيض، وأنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي بفزعنا الشديد من إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، فضلا عن المخاوف الأمنية المستمرة للبطريركية المسكونية وقضايا الحرية الدينية.

أقرأ أيضا ..


وترأس صاحب النيافة المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركى للشؤون العربية صلاة المدائح للسيدة العذراء مريم في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر اليوم الجمعة والأبواب مغلقة، وعاونه فى الصلاة المتقدم فى الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة.

وجاءت االصلاة التى رفعها المطران نقولا اليوم الجمعة في إطار المشاركة مع الدعوات العالمية لرؤساء الكنائس للصلاة التضرعية لوالدة الإله، حيث تم  ترديد الصلاة في نفس الوقت من جميع رؤساء الكهنة والكهنة بمختلف الكنائس الأرثوذكسية من أجل كنيسة آجيا صوفيا وما آلت إليه.

وقال المطران نقولا، إن المتروبوليت غابرييل من نيا إيونيا شدد على أن الكنيسة ترد على انتهاك الحرية الدينية بالصلاة" لأن الصلاة هى ثورتنا السلمية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسقف المنيا يمنع الكهنة والشمامسة من المشاركة في مواكب الجنازات

مطرانية الفيوم تقر إجراءات جديدة لسر المعمودية..تفاصيل

كنيسة الروم الأرثوذكس في أمريكا تختتم اجتماع مجمعها المقدس

مطران بورسعيد: نشكر الله لعودة افتتاح دور العبادة

ترشيحاتنا

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

بشرى.. تجارب لقاح أوكسفورد تدخل المرحلة الثالثة

بعد ظهورها بـ المايوه.. روبي ترتدي الإسدال

بسبب أجاي.. فيفا يخطر الأهلي بمنع الصفاقسى من القيد 3 فترات وعدم المشاركة بأفريقيا

نسعى إلى اتفاق غير ملزم.. إثيوبيا تراوغ وتعتبر ملء سد النهضة انتصارا

هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير البرتقال أسوأ اختيار .. الدليل الصحي لتقوية مناعة الطفل.. فيديو

دواء لعلاج الصداع النصفي يتسبب في إصابة سيدة بمرض نادر من العصور الوسطى

المفاجأة في الحذاء| سعر إطلالة شمس الكويتية في أحدث ظهور..شاهد